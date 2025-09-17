Ярмолюк помог "Брентфорду" выиграть серию пенальти и выйти в следующий раунд Кубка лиги

Егор Ярмолюк / © Associated Press

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк помог своему клубу пробиться в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Матч 1/16 финала турнира с "Астон Виллой" 21-летний украинец начал на скамейке для запасных, но вышел на замену на старте второго тайма.

Основное время поединка закончилось вничью 1:1, поэтому победитель определялся в серии пенальти. "Брентфорд" реализовал все четыре удара, в то время как "Астон Вилла" дважды не забила. Ярмолюк свой 11-метровый выполнил успешно, пробив точно по центру.

Обзор матча "Брентфорд" – "Астон Вилла"

Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.

В мае этого года Егор продлил контракт с "пчелами" до лета 2031 года.

Следующий матч "Брентфорд" проведет в субботу, 20 сентября, на выезде против "Фулхэма" в АПЛ, где команда Ярмолюка занимает 12-е место, набрав 4 очка после четырех туров.