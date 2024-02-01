Ярмолюк помог забить гол, но "Брентфорд" в ярком матче АПЛ уступил "Тоттенхэму" (видео)

"Пчелы" с Егором Ярмолюком проиграли "шпорам" в поединке с 5 голами.

"Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде потерпел поражение от "Тоттенхэма" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Результативный поединок завершился со счетом 3:2 .

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом гостей – на 15-й минуте отличился Нил Мопе.

Однако после перерыва "шпоры" перевернули ход поединка. На 48-й минуте счет сравнял Дестини Удоджи, а уже через минуту Бреннан Джонсон вывел хозяев поля вперед. На 56-й минуте Ришарлисон отправил третий мяч в ворота "пчел".

Сразу после этого на 57-й минуте на замену вышел Ярмолюк. Через десять минут он помог своей команде создать гол – украинец активно включился в прессинг и заставил Удоджи ошибиться, после чего Айвен Тони расстрелял ворота соперника.

Отметим, что на 90-й минуте Ярмолюк получил желтую карточку. В этом сезоне на его счету 13 матчей в АПЛ.

Отыграться "Брентфорду" не удалось. После поражения "пчелы" (22 очка) остались на 15-й позиции в АПЛ. "Тоттенхэм" (43 балла) поднялся на четвертое место.

В следующем туре команда Ярмолюка 5 февраля будет принимать "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" 3 февраля на выезде сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Брентфорд"

Будет добавлен в скором времени.

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