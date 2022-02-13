Ярославский инвестирует 2 млн грн в модернизацию конференц-зала на стадионе "Металлист"

Ярославский инвестирует 2 млн грн в модернизацию конференц-зала на стадионе "Металлист"

В рамках модернизации конференц-залов будут закуплены и установлены современные аудио- и видеосистемы.

Александр Ярославский инвестирует два миллиона гривень в модернизацию конференц-зала на стадионе "Металлист".

В рамках восстановления футбольной инфраструктуры и подготовки Харькова к проведению Суперкубка УЕФА-2024, президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский инвестирует порядка 2 млн грн в модернизацию конференц-центра VIP-зоны стадиона "Металлист".

Среди прочего, в рамках модернизации конференц-залов будут закуплены и установлены современные аудио- и видеосистемы, в частности в большом конференц-зале появится лазерный проектор с большим экраном, а вся система сможет работать посредством беспроводных сетей.

Отметим, что все работы проводятся по нормам УЕФА и международным стандартам.