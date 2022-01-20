"Ясности пока нет": Усик не знает, кто станет его следующим соперником

"Ясности пока нет": Усик не знает, кто станет его следующим соперником

Украинец следит за ситуацией с боем Фьюри – Уайт.

Ситуация вокруг боев в тяжелом весе остается запутанной, поэтому чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IB Александр Усик пока не знает, с кем проведет следующий бой.

"Ясности пока нет. С ноября ничего не прояснилось по поводу следующего боя Усика", — сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

Фьюри должен сразиться с Диллианом Уайтом, однако договориться стороны не могут, поэтому Усик, по словам Красюка, держит все варианты открытыми.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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