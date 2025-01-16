Ястремская и Свитолина уверенно пробились в третий круг Australian Open-2025

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№33 WTA) и Элина Свитолина (№27 WTA) вышли в третий круг Australian Open-2025.

Во втором раунде основной сетки Ястремская одержала разгромную победу над черногоркой Данкой Ковинич (№1289 WTA). Матч продолжался всего 52 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:1.

За проведенное на корте время Даяна дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все 4 брейк-пойнта. Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Даяны станет Елена Рыбакина из Казахстана (№7 WTA), которая во втором круге разбила американку Иву Йович (№191 WTA) со счетом 6:0, 6:3.

Ястремская в шестой раз выступает в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Это ее самое высокое достижение на турнирах серии Grand Slam.

В свою очередь, Свитолина во втором раунде Australian Open-2025 разобралась с американкой Кэролайн Доулхайд (№82 WTA). Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

За весь поединок Элина 7 раз подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

В 1/16 финала австралийского мэйджора Свитолина сыграет с победительницей матча между мексиканкой Ренатой Сарсуа (№70 WTA) и итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA).

Элина в 12-й раз выступает в основной сетке Australian Open. Ее личным рекордом на этом турнире Grand Slam остается выход в четвертьфинал в 2018-м и 2019 годах.

Таким образом, в третьем раунде Australian Open-2025 выступят три украинские теннисистки. Ранее до этой стадии также добралась Марта Костюк (№18 WTA).

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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