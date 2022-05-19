Ястремская – о позиции российских спортсменов: если они глухи к страданиям украинского народа, то должны за это заплатить

Ястремская – о позиции российских спортсменов: если они глухи к страданиям украинского народа, то должны за это заплатить

Украинская теннисистка Даяна Ястремская призвала спортсменов страны-агрессорки высказаться по поводу войны России против Украины.

Если они не прервут молчание, то теннисистка не видит смысла выходить против таких соперников на корт.

"Мы ждем от них публичной реакции. Они должны высказать свою точку зрения. Было бы хорошо, если бы завтра спортсмены из России прервали молчание. Даже если их слов будет недостаточно, им нужно выступить публично. В противном случае мы не должны играть против них на них". соревнованиях.

Что я сделаю, если встречу игрока из России на корте или за его пределами? Ничего. Я считаю, что они сами должны подойти к нам и объяснить все. Если они глухи к страданиям украинского народа, то должны за это заплатить», – заявила Ястремская в комментарии RMC Sport.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) исключила из своего состава федерации России и Белоруссии из-за войны, которую РФ развязала против Украины. Также организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, а Roland Garros ограничился лишь условными санкциями.

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