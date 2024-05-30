Ястремская одержала разгромную победу и впервые в карьере вышла в третий круг Roland Garros

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий раунд основной сетки Roland Garros-2024.

Во втором круге французского мэйджора 24-летняя уроженка Одессы (№32 WTA) разгромила китаянку Яфань Ван (№68 WTA).

Матч продолжался 58 минут и завершился сверхуверенной победой нашей соотечественницы со счетом 6:2, 6:0. Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что этот поединок должен был состояться днем раньше, но из-за дождя его перенесли на 30 мая.

В третьем раунде Ястремска сыграет против третьей ракетки мира американки Кори Гауфф.

Даяна впервые в карьере добралась до третьего круга Открытого чемпионата Франции. В 2019, 2020, 2022 и 2023 годах она завершала борьбу сразу в первом раунде.

Добавим, что Украину в женском одиночном разряде на Roland Garros-2024 также продолжают представлять Марта Костюк и Элина Свитолина.

Во втором круге Костюк сразится с хорваткой Донной Векич, которая на старте основной сетки прошла украинку Лесю Цуренко, а Свитолина встретится с француженкой Диан Парри. Эти матчи из-за дождя также были перенесены на 30 мая.

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