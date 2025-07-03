Ястремская одержала сверхсложную волевую победу над россиянкой на Wimbledon-2025

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) вышла в третий круг основной сетки Wimbledon-2025.

В матче второго раунда 25-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над нейтральной соперницей с российским паспортом Анастасией Захаровой (№95 WTA) – 5:7, 7:5, 7:6.

Поединок длился 2 часа 34 минуты. Во втором сете украинка смогла совершить камбэк, уступая в счете 3:5.

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Это была первая очная встреча теннисисток. До сегодняшнего дня они на корте не пересекались.

Отметим, что на старте травяного мэйджора Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф, а Захарова победила "нейтральную" экс-первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко.

Даяна в четвертый раз в карьере играет на Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остается выход в 1/8 финала в 2019 году.

Ястремская – вторая украинка, которой удалось добраться до третьего круга Wimbledon-2025. Ранее это также сделала Элина Свитолина (№13 WTA), которая во втором раунде разобралась с "нейтральной" белоруской Александрой Саснович.

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В 1/16 финала Даяна сыграет против победительницы матча между американкой Софией Кенин (№28 WTA) и испанкой Джессикой Бузас Манейро (№62 WTA). В свою очередь, Свитолина поборется против бельгийки Элизе Мертенс (№23 WTA).

Напомним, в основной сетке Wimbledon-2025 стартовали четыре украинки, из которых две уже завершили свои выступления. Марта Костюк выбыла в первом раунде, сенсационно проиграв представительнице Словении Веронике Эрьявец. А Юлия Стародубцева не сумела преодолеть второй круг, потерпев поражение от нейтральной теннисистки с российским паспортом Людмилы Самсоновой – 2:6, 1:6.