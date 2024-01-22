Ястремская одолела экс-первую ракетку мира из Беларуси и вышла в четвертьфинал Australian Open

Даяна Ястремская впервые в карьере сыграет в 1/4 финала турнира серии Grand Slam.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) пробилась в четвертьфинал Australian Open-2024.

В напряженном матче четвертого круга 23-летняя уроженка Одессы одержала победу над экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (№22 WTA), которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Поединок между Ястремской и Азаренко длился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 7:6 (6), 6:4 в пользу украинской теннисистки.

За всю игру Даяна выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Это была четвертая личная встреча теннисисток, каждая из соперниц выиграла по два матча.

Ястремская впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путевку в полуфинал австралийского мэйджора Даяна сразится с обидчицей первой ракетки Украины Элины Свитолиной – 19-летней чешкой Линдой Носковой (№50 WTA). Свитолина снялась в первом сете матча 1/8 финала против Носковой из-за травмы спины.

Напомним, ранее в четвертьфинал Australian Open-2024 также вышла украинка Марта Костюк, которая в 1/8 финала разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву. За пропуск в полуфинал 21-летняя уроженка Киева посоревнуется с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

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