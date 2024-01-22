Ястремская оставила патриотическую надпись на камере после выхода в четвертьфинал Australian Open (видео)

Также Даяна Ястремская отказалась от совместного предматчевого фото с белоруской Викторией Азаренко.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оставила патриотическое послание на камере после своего победного матча против "нейтральной" белоруски Виктории Азаренко в 1/8 финала Australian Open-2024.

23-летняя уроженка Одессы одолела бывшую первую ракетку мира и двукратную чемпионку Открытого чемпионата Австралии за два сета – 7:6(6), 6:4.

После матча Даяна подошла к телевизионной камере и оставила на ней патриотическую надпись: "Семья – это моя Украина", а также нарисовала сердечко.

Отметим, что Ястремская регулярно упоминает родину во время своих выступлений на Australian Open. Так, после победы над американкой Эммой Наварро в 1/16 финала она маркером написала на камере "Все будет Украина".

Кроме того, перед началом матча 1/8 финала Ястремская отказалась сделать традиционное фото со своей белорусской соперницей.

Даяна впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путевку в полуфинал австралийского мэйджора она сразится с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая в 1/8 финала выбила из турнира Элину Свитолину – первая ракетка Украины со слезами снялась с матча в первом сете из-за травмы спины.

Впервые в истории сразу две украинские теннисистки сыграют в четвертьфинале турнира Большого шлема. Кроме Ястремской, в 1/4 финала Australian Open-2024 вышла Марта Костюк, которая в 1/8 финала разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву.

Для Костюк это также будет дебют в четвертьфинальной стадии турниров Grand Slam. За пропуск в полуфинал 21-летняя уроженка Киева посоревнуется с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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