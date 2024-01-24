Ястремская оставила трогательное послание украинцам после выхода в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после выхода в полуфинал Australian Open-2024 выразила гордость за своих соотечественников, которые защищают родину от российских оккупантов.

После победы в четвертьфинале над чешкой Линдой Носковой она подошла к телевизионной камере и маркером оставила на ней трогательное послание украинцам.

"Я горжусь нашими бойцами из Украины", – написала Ястремская на английском языке, дополнив свои слова нарисованным сердечком.

Даяна Ястремская оставила послание украинцам после выхода в полуфинал Australian Open/Скриншот видео

"Это послание было для украинских воинов, я ими очень горжусь. Они заслуживают огромного уважения. Всегда пытаюсь написать что-то об Украине, для Украины. Думаю, это моя миссия здесь. Если все идет как надо, у меня есть такая возможность. Просто пытаюсь дать сигнал Украине, что я очень ею горжусь", – сказала Ястремская на пресс-конференции.

Отметим, что Даяна постоянно вспоминает о родине во время своих выступлений на Australian Open и после каждого матча оставляет патриотическую надпись на камере.

Так, после победы над американкой Эммой Наварро в 1/16 финала она маркером написала на камере "Все будет Украина", а после триумфа над "нейтральной" белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала написала "Семья – это моя Украина".

Ястремская за два сета обыграла Носкову со счетом 6:3, 6:4 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. До этого ее самым большим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

Выходом в полуфинал австралийского мэйджора Ястремская переписала историю украинского тенниса. Она стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала Большого шлема, а также первой, кто добрался до этой стадии именно на Australian Open.

За выход в финал Australian Open-2024 Ястремская сразится с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе проиграв четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Кроме того, украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024. За путевку в финал они посоревнуются против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Австралия).

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