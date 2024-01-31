Ястремская победила россиянку на старте первого турнира после полуфинала Australian Open-2024

Даяна Ястремская выбила "нейтральную" спортсменку из государства-террориста из соревнований в Линце.

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (№29 WTA) преодолела первый круг турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В стартовом матче 23-летняя уроженка Одессы победила россиянку Эрику Андрееву (№111 WTA), которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины была допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Поединок между Ястремской и Андреевой длился 2 часа 28 минут и завершился со счетом 7:6, 3:6, 6:2 в пользу украинки.

За всю игру Даяна 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

Это была вторая личная встреча теннисисток на корте. В июне прошлого года Ястремская победила Андрееву во втором раунде квалификации на Wimbledon.

За путевку в четвертьфинал турнира в Линце украинская теннисистка сыграет против третьей сеяной, Донны Векич из Хорватии. Этот матч состоится в четверг, 1 февраля.

Напомним, на недавнем Australian Open-2024 именно Ястремская показала лучший результат среди украинок. Даяна впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Таким образом, Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open. Выходом в полуфинал она превзошла достижение Элины Свитолиной, лучшим результатом которой на Открытом чемпионате Австралии остается 1/4 финала (2018, 2019).

Также Даяна повторила исторический рекорд на Australian Open – она стала первой с 1978 года теннисисткой, которая в статусе квалифаерки дошла до полуфинала австралийского мэйджора.

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