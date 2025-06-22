Ястремская потерпела поражение в историческом финале турнира WTA в Ноттингеме

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) уступила американке Маккартни Кесслер (№42 WTA) в финале турнира WTA 250 в английском Ноттингеме.

Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу представительницы США. В первом сете поединок приостанавливали из-за дождя.

Отметим, что для Ястремской это был первый в карьере финал уровня WTA на траве. Она установила уникальное достижение – стала первой украинкой, которая сыграла в финалах турниров WTA на всех покрытиях.

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Всего Даяна провела седьмой финал на турнирах WTA, из них украинка выиграла три.

Ястремская стала лишь второй украинкой, которая сыграла в финале соревнований уровня WTA на траве. До сегодняшнего дня единственной была Екатерина Володько, которая выиграла титул в Бирмингеме в 2008 году.

В украинском мужском теннисе единственным, кому удалось дойти до финала на турнирах АТР на всех покрытиях, является Андрей Медведев.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Ангелина Калинина неожиданно снялась с Wimbledon-2025.

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