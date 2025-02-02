Ястремская потерпела поражение в сверхсложном финале турнира в Линце

Украинка не смогла завоевать трофей в борьбе против соперницы из государства-агрессора.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) потерпела поражение в финале турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В решающем матче за титул 24-летняя уроженка Одессы в чрезвычайно напряженной борьбе уступила "нейтральной" россиянке Екатерине Александровой (№30 WTA).

Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 5:7.

За проведенное на корте время Ястремская выполнила 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Это была шестая очная встреча теннисисток. Три из этих матчей выиграла украинка, другие три – спортсменка из государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира в Линце.

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