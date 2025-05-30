- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Ястремская проиграла россиянке и завершила выступления на Roland Garros-2025
Даяна Ястремская не сумела пробиться в 1/8 финала французского мэйджора.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№48 WTA) не смогла выйти в четвертый круг основной сетки Roland Garros-2025.
В матче третьего раунда 25-летняя уроженка Одессы проиграла нейтральной теннисистке с российским паспортом Людмиле Самсоновой (№18 WTA) – 2:6, 3:6.
Поединок длился 1 час 28 минут. Даяна один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 0 из 10 брейк-пойнтов. На ее счету 27 виннеров и 34 невынужденные ошибки.
Отметим, что в первом круге французского мэйджора Ястремская обыграла австралийку Дестани Айяву, а затем оставила за бортом турнира "нейтральную" россиянку Диану Шнайдер.
Украину в одиночном разряде Roland Garros-2025 продолжат представлять две теннисистки – Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, которые 30 мая сыграют свои матчи 1/16 финала.
Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.
Смотрите матчи Roland Garros-2025 с украинской аудиодорожкой на телеканалах Eurosport – эксклюзивно на Киевстар ТВ.