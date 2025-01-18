Ястремская проиграла седьмой ракетке мира и покинула Australian Open-2025

Даяна не сумела повторить свое прошлогоднее достижение, когда дошла до полуфинала австралийского мэйджора.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) завершила выступления на Australian Open-2025.

В матче третьего раунда основной сетки 24-летняя уроженка Одессы проиграла Елене Рыбакиной (№7 WTA), которая представляет Казахстан. Поединок длился 1 час 24 минуты и закончился со счетом 3:6, 4:6.

За проведенное на корте время Ястремская выполнила 5 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из четырех, а также проиграла три гейма на своей подаче. Это была первая очная встреча теннисисток.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет против победительницы матча между американками Мэдисон Киз (№14 WTA) и Даниэль Коллинз (№11 WTA).

Ястремская в шестой раз выступила в основной сетке Australian Open. В прошлом году она дошла до полуфинала австралийского мэйджора, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Это ее самое высокое достижение на турнирах серии Grand Slam.

Ранее третий круг Australian Open-2025 не смогла преодолеть первая ракетка Украины Марта Костюк (№18 WTA), которая потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы (№12 WTA).

Таким образом, Украину в одиночном разряде Australian Open-2025 осталась представлять только Элина Свитолина (№27 WTA), которая в субботу, 18 января, сыграет матч третьего круга с итальянкой Жасмин Паолини (№4 WTA).

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

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