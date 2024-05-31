Ястремская проиграла третьей ракетке мира и вылетела из Roland Garros-2024

В одиночном турнире французского мэйджора Украину осталась представлять только Элина Свитолина.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в 1/8 финала Roland Garros-2024.

В третьем круге основной сетки 24-летняя уроженка Одессы (№32 WTA) уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 2:6, 4:6.

За проведенное на корте время Даяна дважды подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 2 из 11 брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток. В апреле Ястремская проиграла Гауфф на турнире в Мадриде.

Отметим, что Даяна впервые в карьере сыграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В 2019, 2020, 2022 и 2023 годах она завершала борьбу сразу в первом раунде.

Таким образом, Украина в женском одиночном разряде на Roland Garros-2024 продолжает представлять только Элина Свитолина, которая в третьем круге соревнований встретится с румынкой Аной Богдан. Этот матч запланирован на субботу, 1 июня.

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