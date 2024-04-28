Ястремская проиграла третьей ракетке мира и завершила выступления на турнире в Мадриде (видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

В матче третьего круга 23-летняя уроженка Одессы (№34 WTA) потерпела поражение от третьей ракетки мира американки Кори Гауфф.

Поединок длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу представительницы США.

В течение игры Ястремская дважды подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Обзор матча Гауфф – Ястремская

Даяна последней из украинок завершила выступления в одиночном разряде турнира в Мадриде. Ранее второй круг не смогли преодолеть Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина. До этого Леся Цуренко выбыла еще в первом раунде.

Напомним, во втором круге соревнований в испанской столице Ястремская совершила яркий камбэк и одолела колумбийку Эмильяну Аранго.

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