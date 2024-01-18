Ястремская разбила бывшую россиянку на пути в третий круг Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) вышла в третий круг Australian Open-2024.

В матче второго раунда австралийского мэйджора 23-летняя украинка победила россиянку Варвару Грачеву (№39 WTA), выступающую под флагом Франции.

Поединок длился 1 час 8 минут и завершился триумфом представительницы Украины со счетом 6:3, 6:2.

За проведенное на корте время Даяна выполнила 5 подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Это была первая личная встреча Ястремской и Грачевой.

Ястремская во второй раз в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, повторив личный рекорд на этом турнире. Впервые подобное произошло в 2019 году.

К слову, на старте основной сетки Australian Open-2024 Ястремская разбила действующую победительницу Wimbledon чешку Маркету Вондроушову.

Отметим, что Ястремская стала четвертой украинкой, которая вышла в 1/16 финала Australian Open-2024. Ранее это сделали Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина. Для нашей страны это рекордное достижение, ведь впервые в истории сразу 4 украинки сыграют в третьем круге турнира серии Grand Slam.

За выход в 1/8 финала Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро (№26 WTA), Цуренко сразится с действующей чемпионкой соревнований белоруской Ариной Соболенко (№2 WTA), Костюк проведет матч против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA), а Свитолина померяется силами со швейцаркой Викторией Голубич (№85 WTA).

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские и белорусские теннисисты допущены к выступлениям только в нейтральном статусе.

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