Ястремская разгромила экс-третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Линце

Украинка "всухую" выиграла второй сет у своей соперницы.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В четвертьфинале 24-летняя уроженка Одессы победила экс-третью ракетку мира Марию Саккари (№31 WTA) из Греции.

Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился триумфом украинки со счетом 7:5, 6:0.

За проведенное на корте время Ястремская один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в финал Даяна сразится с победительницей матча между Кларой Таусон (Дания, №39 WTA) и "нейтральной" россиянкой Анной Блинковой (№83 WTA), которая во втором круге выбила украинку Элину Свитолину (6:4, 6:4).

Ястремская впервые за год пробилась в полуфинал турнира WTA. В последний раз она выходила в 1/2 финала на Australian Open-2024, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

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