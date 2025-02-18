Ястремская разгромила россиянку и вышла в третий круг турнира в Дубае

Украинка не оставила никаких шансов сопернице из государства-агрессора.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№48 WTA) вышла в третий круг на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде соревнований 24-летняя уроженка Одессы разгромила нейтральную теннисистку с российским паспортом Анастасию Потапову (№33 WTA).

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился победой украинки со счетом 6:2, 6:3.

Это была четвертая очная встреча теннисисток. Ястремская во второй раз в карьере обыграла Потапову.

Добавим, что в первом круге Ястремская победила польку Магду Линетт (6:3, 7:5). В 1/8 финала Даяна встретится со второй ракаткой мира Игой Швентек из Польши.

Кроме Ястремской, на турнире в Дубае продолжают выступать еще две украинки – Марта Костюк и Элина Свитолина, которые свои матчи второго раунда также проведут во вторник, 18 февраля.

Еще одна украинка Ангелина Калинина выбыла в первом круге турнира в Дубае, потерпев поражение от "нейтральной" белоруски Виктории Азаренко (6:2, 6:7, 4:6).

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