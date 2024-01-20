Ястремская сенсационно победила американку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) пробилась в четвертый круг Australian Open-2024.

В матче третьего раунда 23-летняя уроженка Одессы обыграла американку Эмму Наварро (№26 WTA).

Явной фавориткой этого поединка считалась представительница США, но Ястремская совершила сенсацию и триумфовала со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За всю игру Даяна выполнила 5 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Это была первая личная встреча теннисисток.

Ястремская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open и таким образом повторила свой лучший результат на турнирах серии Grand Slam. До сих пор ее рекордным достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путевку в четвертьфинал Даяна сразится с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (№22 WTA), которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Добавим, что Украина будет представлена как минимум двумя теннисистками в 1/8 финала Australian Open. Ранее третий круг турнира успешно преодолела Марта Костюк, котороя одержала волевую победу над "нейтральной" россиянкой Элиной Аванесян. За выход в четвертьфинал Костюк поборется с еще одной спортсменкой из государства-террориста Марией Тимофеевой.

Также в 1/8 финала австралийского мэйджора может пробиться первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая 20 января проведет свой матч третьего круга соревнований против швейцарки Виктории Голубич.

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