Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на старте Wimbledon-2025

Даяна Ястремская / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) вышла во второй круг основной сетки Wimbledon-2025.

В матче первого раунда 25-летняя уроженка Одессы сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф – 7:6, 6:1.

Поединок длился 1 час и 20 минут. Ястремская один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Реклама

Это была четвертая очная встреча теннисисток. Украинка впервые сумела одолеть Гауфф.

Во втором круге Даяна поборется против "нейтральной" россиянки Анастасии Захаровой, которая в первом раунде прошла "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко.

Ястремская в четвертый раз в карьере играет на Wimbledon. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остается выход в 1/8 финала в 2019 году.

Даяна стала третьей представительницей Украины после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти во второй круг Wimbledon-2025. В первом раунде травяного мэйджора выбыла только Марта Костюк.

Реклама