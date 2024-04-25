Ястремская совершила яркий камбэк и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Даяна "всухую" проиграла первый сет, но в итоге одержала волевую победу.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде.

23-летняя уроженка Одессы (№34 WTA) стартовала на этих соревнованиях сразу со второго раунда, в котором одолела колумбийку Эмильяну Аранго (№121 WTA).

Матч длился 2 часа и 30 минут. Ястремская проиграла первый сет со счетом 0:6, но затем сумела собраться и выиграла две следующие партии – 7:5, 6:4.

В поединке Даяна дважды подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Этот выход в 1/16 финала – личный рекорд Ястремской на турнире в столице Испании. До этого она трижды играла здесь в основной сетке, но никогда не могла добраться до третьего раунда.

В третьем круге Ястремская сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и нидерландкой Аранчей Рус (№47 WTA).

Ранее с турнира в Мадриде выбыли украинки Леся Цуренко и Элина Свитолина. На этих соревнованиях Украину также представят Марта Костюк и Ангелина Калинина, которые будут стартовать с матчей второго раунда в пятницу, 26 апреля.

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