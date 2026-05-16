Ястремская стала победительницей турнира WTA в Парме

Даяна Ястремская / © Associated Press

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в итальянской Парме.

В финале 26-летняя уроженка Одессы обыграла чешку Барбору Крейчикову (№53 WTA).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился триумфом нашей соотечественницы со счетом 6:3, 6:3.

Отметим, что Ястремская начала финал против Крейчиковой через два часа после своей победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро (7:6, 6:7, 7:6) в полуфинальном поединке, доигровка которого была перенесена с 15 на 16 мая из-за дождя.

Матч должен был состояться 15 мая, но встречу остановили из-за дождя в первом сете при счете 6:5 в пользу украинки и перенесли на следующий день.

Для Ястремской это второй титул в карьере на уровне теннисных челленджеров и первый трофей с 2023 года.

Напомним, что сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в финале турнира WTA 1000 в Риме против американки Кори Гауфф. Поединок должен был начаться в 18:00 по киевскому времени, но старт встречи отложили из-за дождя.

