Ястремская успешно стартовала в основной сетке престижного турнира в Мадриде

Ястремская успешно стартовала в основной сетке престижного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг элитного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Соперницей украинки стала теннисистка из Бельгии Гретье Миннен (№79 WTA).

Теннисистки провела лишь чуть больше часа. Поединок завершился досрочно. Бельгийка проиграла первый сет, повела 2:0 во втором, после чего снялась с поединка.

В следующем раунде Ястремская сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).

Выход ко второму кругу принес Даяне Ястремской 65 зачетных баллов и 45 тысяч евро призовых. Добавим, что победительница Madrid Open получит более 1 млн евро.

Напомним, что для выхода в основную сетку турнира Ястремская боролась в квалификации.

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