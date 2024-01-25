Ястремская уступила китаянке и не сумела выйти в финал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) не смогла выйти в финал Australian Open-2024.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии 23-летняя уроженка Одессы проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№15 WTA).

Поединок между украинкой и китаянкой длился 1 час 37 минут и завершился поражением Ястремской со счетом 4:6, 4:6.

Это была первая личная встреча теннисисток. Обе впервые в карьере играли в полуфинале турнира серии Grand Slam.

Отметим, что Даяна стала второй в истории украинкой после Элины Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. Свитолина трижды в карьере играла в полуфинале мэйджоров – дважды на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но также останавливалась в шаге от финала.

Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open. Выходом в полуфинал она превзошла достижение Светолиной, лучшим результатом которой на Открытом чемпионате Австралии была 1/4 финала (2018, 2019).

Также Даяна повторила исторический рекорд на Australian Open – она стала первой с 1978 года теннисисткой, которая в статусе квалифаерки дошла до полуфинала этого турнира Grand Slam.

В финале Australian Open-2024 Чжэн Циньвэнь сыграет против "нейтральной" белоруски Арины Соболенко, которая в полуфинале победила американку Кори Гауфф со счетом 7:6, 6:4.

Финальный матч женской сетки Australian Open-2024 состоится в субботу, 27 января. Соболенко будет защищать звание действующей победительницы турнира.

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