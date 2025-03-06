Ястремская уверенной победой стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

В первом раунде соревнований Даяна разобралась с китаянкой Юэ Юань.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В первом круге престижных соревнований 24-летняя уроженка Одессы уверенно победила китаянку Юэ Юань (№68 WTA).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

За проведенное на корте время Даяна один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Ястремской станет представительница Туниса Онс Жабер.

Отметим, что на турнире в Индиан-Уэллсе выступят четыре украинские теннисистки. Вечером 6 марта Ангелина Калинина сыграет матч первого круга с итальянкой Лучией Бронцетти, а Элина Свитолина и Марта Костюк будут стартовать сразу со второго раунда.

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