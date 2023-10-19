"Является неприемлемым": "Заря" отказала израильскому клубу в переносе матча Лиги конференций

Луганская "Заря" отказалась перенести матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив, который запланирован на 26 октября.

Ранее израильский клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести поединок против украинской команды из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

УЕФА пока никак не отреагировал на запрос "Маккаби". А вот "Заря" опубликовала официальное заявление на своем сайте, где сообщила, что не хочет переносить еврокубковый матч.

"Луганская "Заря" с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей.

Однако, несмотря на все, следует напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше.

За этот период времени, несмотря на трудные времена, луганская "Заря" ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей и играет в футбол, несмотря на все. Даже сейчас, когда во многие места наша команда добирается автобусом, через границы по 15-20 часов, а затем играет в одной стране, после чего снова возвращается в Украину те же 20 часов и участвует в собственном чемпионате.

"Заря" предложила обменяться домашними матчами с "Маккаби" или помочь сопернику организовать их домашний матч на "Люблин Арене". "Заря" вообще не против сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован 26-м октября на ноябрь.

В ноябре у "черно-белых" очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас будут ждать матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат.

Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и чемпионатом Украины), любой перенос матчей является неприемлемым для "Зари". Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", – говорится в заявлении луганского клуба.

Отметим, что "Заря" и "Маккаби" Тель-Авив должны дважды подряд сыграть между собой в Лиге конференций. 26 октября команды должны были встретиться на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, а на 9 ноября запланирован номинально домашний для украинского клуба поединок в польском Люблине.

После двух туров "Заря" с 4 очками занимает второе место в группе Лиги конференций, уступая по дополнительным показателям бельгийскому "Генту". "Маккаби" Тель-Авив (3 балла) идет на третьей позиции. Замыкает квартет исландский "Брейдаблик", не имея зачетных пунктов в своем активе.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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