"Является традиционным подарком в английском футболе": Шевченко сделал презент Моуринью перед очной дуэлью в Серии А

Задобрить португальца не получилось.

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сделал подарок португальскому наставнику римской "Ромы" Жозе Моуриньо перед очной игрой 13-го тура Серии А.

Так, Шевченко презентовал сопернику бутылку красного вина.

"Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, являющуюся традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды.

Я тоже поговорил с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко без ума от этого", — сказал Моуриньо после матча.

Отметим, что этот жест не помог Шевченко и его подопечным получить хотя бы ничью. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу "Ромы".

"Дженоа" (9 баллов) находится на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Рома" (22 пункта) поднялась на 5-ю строчку.

В следующем туре Чемпионата Италии подопечные Шевченко на выезде встретятся с "Удинезе", а команда Моуриньо примет "Торино". Оба поединка пройдут 28 ноября.

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