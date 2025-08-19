"Языком России мы здесь не общаемся": поступок арбитра матча вызвал овации фанатов (видео)

Анастасия Романюк (по центру) / © ФК Колос

Резонансный инцидент произошел во время матча женского чемпионата Украины между командами "Колос" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса). Арбитр поединка Анастасия Романюк показала желтую карточку одному из игроков за выкрики на русском языке.

В конце первого тайма Романюк прервала игру и наказала "горчичником" футболистку одесской команды Ирину Майбородину за неспортивное поведение.

Тренер одесской команды Денис Колчин вмешался в ситуацию и призвал Романюк объяснить свое решение.

В ответ рефери объяснила, за что показала Майбородиной желтую карточку.

"Языком России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины", – сказала Романюк, вызвав этим овации болельщиков на трибунах.

Сама встреча завершилась победой "Систерс" со счетом 2:1.

Одесская команда с 9 очками после трех матчей поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" идет на шестой позиции, имея в своем активе один зачетный балл.

