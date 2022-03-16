"You'll Never Walk Alone": клубы Бундеслиги устроили акцию в поддержку Украины (фото)

В Германии не забывают о войне с российскими оккупантами.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" пришла в гости к "Майнцу" и одержала минимальную победу — 0:1 .

Перед началом поединка игроки и фанаты обеих команд устроили перформанс в поддержку Украины, которая продолжает героически бороться с российскими захватчиками.

Они разместили надпись You will never walk alone на фоне украинского флага.

Dortmund и Mainz держат "You'll Never Walk Alone" signs in support of Ukraine ahead of their match today pic.twitter.com/7E8s2N7HJw — B/R Football (@brfootball) 16 марта 2022

pic.twitter.com/tQlXTyA7mz Опубликовано в Borussia Dortmund (@BVB) 16 марта 2022

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич приобрел партию бронежилетов для украинской армии, а мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины.

Читайте также:

"Это мой дом": экспертная ракетка Украины вернулся из-за границы, чтобы защищать Киев (фото)

Готовятся защищать Украину: футболисты клуба УПЛ проходят боевую подготовку на полигоне

"Путин – преступник, Украина борется за свободу Европы": Луческу открыто выступил против российской агрессии