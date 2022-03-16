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"You'll Never Walk Alone": клубы Бундеслиги устроили акцию в поддержку Украины (фото)

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"You'll Never Walk Alone": клубы Бундеслиги устроили акцию в поддержку Украины (фото)

twitter.com/BVB

В Германии не забывают о войне с российскими оккупантами.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" пришла в гости к "Майнцу" и одержала минимальную победу — 0:1.

Перед началом поединка игроки и фанаты обеих команд устроили перформанс в поддержку Украины, которая продолжает героически бороться с российскими захватчиками.

Они разместили надпись You will never walk alone на фоне украинского флага.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич приобрел партию бронежилетов для украинской армии, а мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины.

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