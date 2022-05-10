"You'll never walk alone": немецкий клуб представил форму в поддержку Украины (фото)

Клуб немецкой Бундеслиги Майнц выпустил специальную лимитированную домашнюю форму с надписью You'll never walk alone в сине-желтых цветах.

"Карнавальщики" в очередной раз поддержали украинцев в войне, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает прессслужба "Майнца".

На футболке изображена надпись You'll never walk alone в цветах украинского флага.

„You'll never walk alone“ — unser neues Heimtrikot mit ganz besonderer Botschaft! ️

Die limitierten Sondertrikots gibt es ab sofort в den Fanshops. 10 Евро werden an die Better World Stiftung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe gespendet. #mainz05 pic.twitter.com/5C6wP92WmA — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022

Отмечается, что каждые 10 евро от продажи футболок будут направлены в благотворительный фонд поддержки Украины.

Ранее "Майнц" вместе с дортмундской "Боруссией" в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги устроили перформанс в поддержку Украины.

"Майнц" занимает девятое место турнирной таблицы Бундеслиги. В рамках следующего тура команда Бо Свенссона примет 14 мая "Айнтрахт".

Напомним, что сборная Украины по футболу будет играть контрольные поединки в преддверии плейофа отбора на ЧМ-2022 в особой форме.

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