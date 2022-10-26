Йовичевич эмоционально спел фанатскую песню "Шахтера" после матча с "Селтиком" в Лиге чемпионов (видео)

Наставник "горняков" на радостях затянул песню о донецком клубе прямо на поле стадиона в Глазго.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич не сдерживал эмоций после поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика".

Встреча в Глазго завершилась вничью - 1:1 . Этот результат гарантировал "оранжево-черным" еврокубковую весну, что очень порадовало хорватского специалиста. Прямо в центральном круге арены "Селтик Парк" 48-летний коуч спел фанатскую песню "горняков".

Соответствующее видео Йовичевич выложил в своем Instagram, добавив подпись "Мы - "Шахтер" Донецк, и мы никогда не сдаемся".

После 5-го тура "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов. "Горняков" опережают "Реал" (10), который уже обеспечил себе участие в плейоф ЛЧ, и "РБ Лейпциг" (9). "Селтик" - последний (2).

Перед последним туром дончане гарантировали себе третье место и попадание в 1/16 финала Лиги Европы. А вот для выхода в плей-офф ЛЧ подопечным Йовичевича в заключительном матче, который состоится 2 ноября в Варшаве, необходимо победить "РБ Лейпциг".

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