ЮАР — Канада: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная ЮАР / © Associated Press

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В воскресенье, 28 июня, плей-офф чемпионата мира-2026 начнется матчем 1/16 финала между сборными ЮАР и Канады.

Поединок состоится на "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ЮАР заняла второе место в группе A, уступив Мексике (0:2), сыграв вничью с Чехией (1:1) и одолев Южную Корею (1:0).

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Канада финишировала второй в квартете B, сыграв вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1), разгромив Катар (6:0) и потерпев поражение от Швейцарии (1:2).

Южноафриканцы и канадцы впервые в истории вышли в стадию плей-офф на чемпионатах мира по футболу.

Прогноз букмекеров на матч ЮАР — Канада

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Канады, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,72. Ничья — 3,66. Выигрыш ЮАР — 5,33.

На выход канадцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,33. Проход южноафриканцев в следующую стадию — 3,33.

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Победитель пары ЮАР — Канада в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Нидерланды — Марокко.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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