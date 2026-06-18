ЮАР вырвала ничью в матче с Чехией на старте второго тура ЧМ-2026

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Реклама

Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте завершился со счетом 1:1 .

Чехи открыли счет уже на 6-й минуте встречи — Михал Садилек отличился с передачи Александра Сойки.

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Однако удержать победу Чехия не сумела. Во втором тайме южноафриканцы вырвали ничью — на 83-й минуте Тебохо Мокоэна реализовал пенальти, назначенный за то, что Павел Шульц сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

Реклама

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Таким образом, сборные Чехии и ЮАР набрали по первому очку на нынешнем Мундиале. В стартовом туре чехи проиграли Южной Корее (1:2), а южноафриканцы уступили Мексике (0:2).

Другой матч 2-го тура этого квартета между сборными Мексики и Южной Кореи состоится 19 июня, в 04:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР сразится с Южной Кореей. Оба поединка состоятся 25 июня, в 04:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров