ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
377
Время на прочтение
2 мин

ЮАР вырвала ничью в матче с Чехией на старте второго тура ЧМ-2026

Чехи и южноафриканцы набрали по первому очку на нынешнем Мундиале.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Чехия — ЮАР

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте завершился со счетом 1:1.

Чехи открыли счет уже на 6-й минуте встречи — Михал Садилек отличился с передачи Александра Сойки.

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Однако удержать победу Чехия не сумела. Во втором тайме южноафриканцы вырвали ничью — на 83-й минуте Тебохо Мокоэна реализовал пенальти, назначенный за то, что Павел Шульц сыграл рукой в собственной штрафной площадке.

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Чехия — ЮАР / © Associated Press

Таким образом, сборные Чехии и ЮАР набрали по первому очку на нынешнем Мундиале. В стартовом туре чехи проиграли Южной Корее (1:2), а южноафриканцы уступили Мексике (0:2).

  • Другой матч 2-го тура этого квартета между сборными Мексики и Южной Кореи состоится 19 июня, в 04:00 по киевскому времени.

  • В заключительном третьем туре Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР сразится с Южной Кореей. Оба поединка состоятся 25 июня, в 04:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
377
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie