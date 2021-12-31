Юбилейный год для "сине-желтых": сборная Украины поздравила страну с наступающим (видео)

В 2022 году исполнится 30 лет первому официальному матчу национальной команды.

Футболисты и тренерский штаб национальной сборной Украины поздравили страну с Новым годом.

Команда Александра Петракова записала праздничное видеопоздравление, в котором приняли участие Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

Особый акцент в нем сделан и на том, что следующий 2022 год будет юбилейным для национальной команды страны — исполнится 30 лет первому официальному матчу сборной Украины.

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