Юбилейный гол и дубль Ярмоленко: "Динамо" в зрелищном матче УПЛ обыграло "Оболонь"

"Динамо" обыграло "Оболонь" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" завершился со счетом 2:4 .

Уже на старте встречи "пивовары" поразили ворота "бело-синих". На 11-й минуте Игорь Мединский подставил ногу после удара Руслана Черненко и мяч оказался в сетке. Однако арбитр не засчитал этот гол из-за офсайда у участвовавшего в атаке Ростислава Таранухи. После просмотра эпизода видеоассистентом (VAR) рефери подтвердил свое решение.

На 17-й минуте уже "Динамо" забило в ворота соперника. Владислав Ванат мощно пробил в правую "девятку" после передачи Виталия Буяльского. И снова понадобился VAR, чтобы выяснить правомерность забитого мяча. На этот раз судья указал на центр поля.

На 31-й минуте подопечные Мирчи Луческу удвоили свое преимущество. Тарас Мороз сбил Буяльского в штрафной "Оболони" – рефери назначил пенальти. С 11-метровой отметки Андрей Ярмоленко уверенно попал в левый верхний угол.

Стоит отметить, что для Ярмоленко этот гол стал юбилейным, 100-м в УПЛ и первым после возвращения в "Динамо".

Очень быстро Ярмоленко мог оформлять дубль, но Черненко в подкате вынес мяч с линии пустых ворот. А уже в следующей атаке Андрей из-за пределов штрафной попал в штангу.

В конце первого тайма "пивовары" сумели сократить отставание в счете – на 42-й минуте Черненко забил прямым ударом со штрафного с левого фланга. Во время полета мяча Павел Лукьянчук дезориентировал голкипера киевлян Георгия Бущана – после проверки VAR арбитр подтвердил взятие ворот.

Однако прямо перед свистком на перерыв "бело-синие" вернули себе преимущество в два мяча. Буяльский в центре штрафной в падении замкнул передачу с левого фланга от Владислава Дубинчака.

На старте второго тайма подопечные Валерия Иващенко снова приблизились в счете к "Динамо". На 50-й минуте Даниил Карась на дальней штанге после отскока от газона головой замкнул навес со штрафного от Черненко.

А уже через несколько минут хороший шанс был у "Динамо" – Сергей Сидорчук издали попал в правую штангу. На 60-й минуте "пивовары" ответили – Тарануха выбежал на свидание с Бущаном и отправил мяч в сетку, но арбитр во второй раз в этом матче зафиксировал офсайд у нападающего "Оболони".

На 73-й минуте "пивовары" остались в меньшинстве – Виталий Груша получил вторую желтую карточку за прыжок сзади в ноги Владимиру Бражко.

Через три минуты киевляне воспользовались численным преимуществом и заработали пенальти – Лукьянчук наступил на ногу Ванату в штрафной "Оболони". Ярмоленко реализовал одиннадцатиметровый, оформив дубль.

После двух туров "Динамо" набрало 6 очков. Подопечные Луческу начали сезон разгромной победой над "Минаем" (4:1). "Оболонь" в прошлом туре сыграла вничью с "Колосом" (0:0).

В третьем туре киевляне 13 августа сыграют с "Металлистом 1925", а "пивовары" днем ранее встретятся с "Черноморцем".

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