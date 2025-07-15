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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Юлия Левченко завоевала "серебро" на соревнованиях Континентального тура в Италии

Еще одна украинка Екатерина Табашник заняла восьмое место.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлия Левченко

Юлия Левченко / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на соревнованиях "бронзового" уровня Континентального тура в итальянской Брешии.

27-летняя уроженка Бахмута взяла высоту 1,97 метра, лишь по количеству попыток уступив победительнице австралийке Элеонор Паттерсон.

Еще одна украинка Екатерина Табашник заняла восьмое место с результатом 1,76 метра.

Для Левченко это второй лучший результат текущего сезона после 1,98 метра – такую высоту она покорила в июне на этапе Континентального тура в чешском Брно.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

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