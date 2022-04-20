Юлия Санина трогательно исполнила гимн Украины перед благотворительным матчем "Динамо" (видео)

Украинская певица Юлия Санина открыла благотворительный поединок "Динамо" Киев против румынского "Клужа".
В среду, 20 апреля, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.
Матч начался выступлением солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной. Она исполнила гимн Украины.
Выступление получилось очень душевным – весь стадион подпевал певице.
Этот поединок стал третьим в серии благотворительных поединков "киевлян" с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" и турецкий "Галатасарай".
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