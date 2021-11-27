Юная украинская теннисистка разгромила словачку и триумфовала на турнире в Дубае

Юная украинская теннисистка разгромила словачку и триумфовала на турнире в Дубае

Для 19-летней Дарьи Снигур это второй титул в сезоне.

Украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 183-е место в рейтинге WTA, стала победительницей турнира серии ITF в Дубае.

В финале 19-летняя Снигур разгромила четвертую сеяную, Кристину Кучеву из Словакии. Поединок длился 55 минут и завершился убедительным триумфом украинки - 6:3, 6:0.

Для Снигур это шестой профессиональный титул ITF в карьере и второй в 2021 году. В феврале Дарья одержала победу на турнире во французском Пуатье. Кроме того, Дарья в сентябре пробилась в финал турнира в португальском Сантарене, но потерпела поражение.

Напомним, в полуфинале турнира в Дубае 19-летняя украинка одолела россиянку Анастасию Гасанову.

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