Юная звезда "Барселоны" и сборной Испании получил тяжелую травму и рискует пропустить Евро-2024

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против Грузии (3:1).

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, обследование выявило у 19-летнего футболиста полный разрыв передней крестообразной связки колена и травму мениска.

В ближайшие дни игрок перенесет операцию, после чего можно будет точнее сказать о сроках его возвращения на поле.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, восстановление Гави будет продолжаться около 7-9 месяцев. Таким образом, он пропустит не только нынешний клубный сезон, но и рискует не сыграть на Евро-2024, куда испанцы отобрались с первого места группы А.

В этом сезоне Гави провел 15 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что в прошлом году Гави получил приз "Golden Boy", которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В отборе на Евро-2024 сборная Испании финишировала на первой позиции группы А, набрав 21 балл после восьми матчей. Вместе с испанцами в финальную стадию ЧЕ вышла Шотландия (17 очков). За пределами топ-2 оказались Норвегия (11), Грузия (8) и Кипр (0).

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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