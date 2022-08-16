Юниорская сборная Украины по гандболу стала вице-чемпионом Европы в дивизионе "B"

Сборная Украины по гандболу до 18 лет выиграла "серебряные" медали Чемпионата Европы в дивизионе "B", который проходил в румынской Крайове.

Так, "сине-желтые" в финальном противостоянии потерпели поражение от Австрии со счетом 23:30 .

Отметим, что начало игры было за украинцами. Сборная Украины повела в счете (5:2, 6:4, 8:5). Позже сборная Австрии перехватила контроль над матчем, выиграла первый тайм 15:12 и удержала преимущество после перерыва.

Интересно, что подопечные Вадима Бражника победили австрийцев на групповой стадии 29:26, однако сделать это снова не удалось. Вот, что сказал наставник "сине-желтых" после завершения финального противостояния.

"Поздравляю всех с серебром. Спасибо болельщикам, которые верили в нас и тем, кто не верил, тоже спасибо.

Было хорошее для нас начало финального матча, но, к сожалению, травма уже второго разыгрывающего не оставила нам возможности найти равноценную замену на этой позиции. Но я благодарен всем ребятам за самоотдачу и волю к победе.

Хочу поблагодарить всех детских тренеров за то, что нашли и воспитали таких спортсменов! Слава Украине!", — сказал Бражник.

Лучшим игроком сборной Украины в финальной встрече был признан левый крайний Александр Сирик, на счету которого 11 голов из 12 бросков;

Два украинца попали в сборную лучших игроков юниорского Евро-2022 (дивизион "В"). Владислав Щербина – лучший защитник турнира. Николай Процюк – лучший левый полусредний турнира;

"Бронзовым" призером континентального первенства стали хозяева соревнований – румыны.

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