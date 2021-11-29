Юноша выбежал на середину поля и похитил мяч во время матча Лиги чемпионов (видео)

Юноша выбежал на середину поля и похитил мяч во время матча Лиги чемпионов (видео)

Поединок "Ливерпуль" – "Порту" сорвал молодой болельщик.

В среду, 24 ноября, "Ливерпуль" на домашнем поле обыграл "Порту" и досрочно гарантировал первое место и выход в плей-офф.

Поединок запомнится не только двумя красивыми голами в ворота португальской команды, но и одним смешным моментом во время матча.

По сети разлетелось видео, на котором молодой болельщик выбегает на поле, хватает мяч и быстро убегает на трибуны. Его пытались поймать калька стюардов, но парень оказался ловчее.

Ливерпуль" уверенно победил "Порту" со счетом 2:0. Англичане еще перед этой игрой гарантировали себе выход в 1/8 финала с первой позиции;

В этом сезоне на счету Алькантары девять матчей во всех турнирах, один забитый гол и одна результативная передача.

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