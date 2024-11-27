Юношеская лига УЕФА: "Динамо" одержало разгромную победу, "Шахтер" вырвал ничью против ПСВ (видео)

Киевское "Динамо" и "Шахтер" провели очередные матчи в Юношеской лиге УЕФА.

"Бело-синие" одержали разгромную победу в первом из двух матчей плей-офф против команды "2 Коррику" из Косово. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу киевлян.

В первом тайме за "Динамо" забивали Кирилл Осипенко и Матвей Пономаренко. После перерыва Пономаренко отличился еще дважды и таким образом оформил хет-трик. Автором еще одного результативного удара стал Иван Андрейко.

Ответный матч между командами состоится в среду, 11 декабря.

А вот "Шахтер", который играет в Юношеской лиге УЕФА в основном раунде, сыграл вничью с нидерландским ПСВ – 1:1.

"Горняки" пропустили первыми – на 55-й минуте пенальти реализовал Робин ван Дювен. Однако на 76-й минуте за донецкую команду забил Антон Дрозд, так что победителя определить не удалось.

"Шахтер" U-19 с 10 очками после пяти матчей занимает промежуточное восьмое место в общей турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА.

В следующем туре юные "горняки" 10 декабря встретятся с мюнхенской "Баварией".

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