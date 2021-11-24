Юношеская Лига УЕФА: "Шахтер" уступил "Интеру" и потерял шансы на выход в плей-офф (видео)

Юношеская Лига УЕФА: "Шахтер" уступил "Интеру" и потерял шансы на выход в плей-офф (видео)

Юные "горняки" остались без еврокубковой весны.

Донецкий "Шахтер" в гостях проиграл миланскому "Интеру" ( 0:1 ) в матче 5-го тура групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА, которую еще называют юношеской Лигой чемпионов.

Единственный гол в этой встрече "нерадзурри" забили на четвертой минуте. Его автором стал Лоренцо Песчетола.

Таким образом, "горняки" (6 очков) уже не поднимутся выше третьей строчки и остались без еврокубковой весны. "Интер" (13 баллов) возглавляет группу D. На втором месте - мадридский "Реал" (10 баллов). "Шериф" без набранных очков идет последним.

Добавим, что взрослые команды "Интера" и "Шахтера" встретятся сегодня в 19:45 на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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