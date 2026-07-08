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Юношеская сборная Украины на последних минутах проиграла Германии в полуфинале Евро-2026
Команда Дмитрия Михайленко остановилась в шаге от финального матча континентального первенства.
Юношеская сборная Украины по футболу проиграла команде Германии в полуфинале Евро-2026 (U-19). Поединок на стадионе "Рейскорс Граунд" в городе Рексем (Уэльс) завершился со счетом 1:2.
Подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет в конце первого тайма — на 43-й минуте Виталий Глют забил свой третий гол на турнире, головой замкнув подачу Никиты Калюжного.
В компенсированное к первому тайму время, на 45+1-й минуте, немцы отыгрались — Отто Штанге точно пробил в правый угол.
А уже в компенсированное ко второму тайму время Бундестим вырвала победу — на 90+1-й минуте решающий гол забил Фрэнсис Оньека.
Для Украины это был второй за последние три года полуфинал на юношеском Евро по футболу — в 2024 году наша команда в 1/2 финала уступила Франции (0:1).
Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы-2026 одержала три победы, обыграв Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).
"Сине-желтые" вышли в полуфинал с первого места группы B и гарантировали себе участие в чемпионате мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.
Немцы на Евро-2026 финишировали вторыми в квартете A, обыграв Данию (4:3) и Уэльс (4:0), но потерпев поражение от Испании (0:4).
В другом полуфинале континентального первенства сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 3:0.
Финальный матч турнира между Испанией и Германией состоится в субботу, 11 июля, на "Рейскорс Граунд" в Рексеме. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, все полуфиналисты Евро-2026 (U-19) получили путевки на ЧМ-2027 (U-20), так что сборная Украины в следующем году примет участие в молодежном Мундиале.