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Юношеская сборная Украины обыграла Италию и вышла в следующий раунд отбора Евро-2027
Команда Олега Лужного досрочно гарантировала себе первое место в отборочной группе.
Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) обыграла Италию в матче 2-го тура второго квалификационного раунда чемпионата Европы-2027. Поединок в итальянском городе Фано завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.
Единственный гол команда Олега Лужного забила на 19-й минуте — точный удар нанес Александр Дедов.
Благодаря победе над итальянцами сборная Украины гарантировала себе первое место в группе и досрочно квалифицировалась в следующий этап отбора на Евро-2027.
В первом туре сборная Украины совершила суперкамбэк и одолела Израиль (3:2), а Италия победила Румынию (2:0). Во втором туре Израиль обыграл Румынию (2:1).
Турнирное положение: Украина (6 очков), Италия, Израиль (по 3 очка), Румыния (0 очков).
В заключительном туре украинцы 17 ноября сыграют с румынами, а итальянцы сразятся с израильтянами.
Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче.