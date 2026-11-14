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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Юношеская сборная Украины обыграла Италию и вышла в следующий раунд отбора Евро-2027

Команда Олега Лужного досрочно гарантировала себе первое место в отборочной группе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юношеская сборная Украины по футболу (U-19)

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) / © УАФ

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) обыграла Италию в матче 2-го тура второго квалификационного раунда чемпионата Европы-2027. Поединок в итальянском городе Фано завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Единственный гол команда Олега Лужного забила на 19-й минуте — точный удар нанес Александр Дедов.

Благодаря победе над итальянцами сборная Украины гарантировала себе первое место в группе и досрочно квалифицировалась в следующий этап отбора на Евро-2027.

В первом туре сборная Украины совершила суперкамбэк и одолела Израиль (3:2), а Италия победила Румынию (2:0). Во втором туре Израиль обыграл Румынию (2:1).

Турнирное положение: Украина (6 очков), Италия, Израиль (по 3 очка), Румыния (0 очков).

В заключительном туре украинцы 17 ноября сыграют с румынами, а итальянцы сразятся с израильтянами.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче.

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