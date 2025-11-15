Юношеская сборная Украины одержала разгромную победу во втором матче отбора на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Реклама

Сборная Украины U-19 по футболу разгромила команду Черногории во втором матче квалификации на Евро-2026. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "сине-желтых".

Все голы наша команда забила в первом тайме – отметились Богдан Редушко, Богдан Попов и Александр Каменский.

Полное видео матча Украина U-19 – Черногория U-19

Отметим, что в первом матче отбора на Евро-2026 сборная Украины одержала разгромную победу над Албанией (3:0).

Реклама

После этой победы сборная Украины (6 очков) возглавила свою группу квалификации на континентальное первенство. На втором месте идет Словакия (3 балла, матч в запасе), замыкают квартет Албания (0, поединок в запасе) и Черногория (0).

В заключительном туре сборная Украины 18 ноября сыграет против Словакии.

В квалификации принимают участие 52 команды, которые разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил путевку на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).