Юношеская сборная Украины одержала вторую победу в элит-раунде отбора к Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Юношеская сборная Украины (U-19) разбила команду Казахстана (3:0) во втором туре элит-раунда отбора на чемпионат Европы-2026 по футболу.

Еще с 30-й минуты встречи "сине-желтые" играли в большинстве — прямую красную карточку в составе Казахстана заработал Шехран Калмурза.

Незадолго до перерыва украинцы открыли счет — с передачи Дмитрия Богданова отличился Владислав Тютюнов.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Михайленко еще дважды поразили ворота соперника — на 71-й минуте забил Александр Каменский, а на 85-й минуте Дмитрий Богданов установил окончательный счет игры, оформив дубль.

Отметим, что в первом туре элит-раунда отбора к Евро-2026 (U-19) сборная Украина победила Северную Ирландию (1:0).

Сейчас Украина U-19 с 6 очками возглавляет свою группу элит-раунда отбора на Евро-2026.

Заключительный матч "сине-желтые" проведут против Румынии (31 марта в 17:00), которая принимает все матчи турнира в этой группе. На Евро-2026 выйдет только победитель квартета.

Финальная стадия Евро-2026 (U-19) состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Напомним, первый раунд квалификации к чемпионату Европы-2026 сборная Украины U-19 завершила с тремя разгромными победами — над Албанией (3:0), Черногорией (3:0) и Словакией (3:0).